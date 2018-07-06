РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июл. Ковчег с мощами православных святых Петра и Февроньи привезут в День семьи, любви и верности, 8 июля, в храм Дмитрия Солунского в селе Дмитровское подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Восьмого июля 2018 года, в день всероссийского праздника семьи, любви и верности, на подворье патриарха Московского и всея Руси, в храм великомученика Дмитрия Солунского в селе Дмитровское городского округа Красногорск, будет доставлен ковчег с частицами мощей святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских», – говорится в сообщении.

Настоятель храма вместе с прихожанами и паломниками встретят святыню у ворот храма в 8:30. В 9:00 состоится божественная литургия, которую возглавит настоятель храма игумен Петр Еремеев.

По окончании литургии, ориентировочно в 11:00, в рамках традиционной ежегодной программы «Возрождение культурных традиций народных праздников в сельских поселениях Московской области», организуемой подворьем на протяжении ряда лет, пройдет праздник, посвященный святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским.