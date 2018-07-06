РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 июл. Торгово-промышленная палата (ТПП) подмосковного Королева 11 июля проведет семинар о трудоустройстве инвалидов, сообщается в аккаунте ТПП Королева в Instagram.

Семинар состоится 11 июля, в 10:40 в коворкинге по адресу: проспект Космонавтов, дом №20А, ТЦ «Гелиос», 4 этаж.

«Торговая палата проведет семинар «Трудоустройство трудоспособных инвалидов» совместно с Центром занятости населения. Членам ТПП Королева расскажут, почему предпринимателю выгодно принимать на работу людей с ограниченными возможностями здоровья и ответят на вопросы», - говорится в сообщении.

Также в этот день в МФЦ, расположенном в ТЦ «Гелиос», откроется единое окно торговой палаты в помощь бизнесу.