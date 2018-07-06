РИАМО - 6 июл. Дни Москвы пройдут в Калужской области 13 и 14 июля в целях укрепления межрегионального сотрудничества, готовится деловая и культурная программы, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

«Первые Дни Москвы начинаются у нас в Калужской области, они пройдут с 13 по 14 июля. У нас прекрасные, добрые и деловые отношения с коллегами из Калужской области», - сказал Сучков.

Он отметил, что товарооборот между двумя регионами с 2010 по 2016 годы вырос на 30,5 миллиардов рублей.

«13 июля будет деловой день, пройдут круглые столы, различные встречи по всем направлениям деятельности наших правительств, выезды на предприятия. 14 июля - это день культурной программы. День, когда мы поощряем наших победителей - у нас объявлен конкурс на знание Москвы в пяти номинациях», - добавил Сучков.

По его словам, победители конкурса москвоведов получат в подарок путевки в столицу на двоих с проживанием и экскурсиями в течение трех дней.

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин, в свою очередь, рассказал, что 13 июля делегации двух регионов возложат цветы и венки к Вечному огню на площади Победы в Калуге. В следующий день в Дзержинском районе пройдет реконструкция событий 1480 года на Угре, положивших конец монголо-татарскому игу на Руси.

«После военно-исторического фестиваля «Великое стояние на Угре» пройдет концерт московских творческих коллективов», - добавил Калугин.

Кроме того, он сообщил, что ответные Дни Калужской области состоятся в Москве 20 и 21 сентября.