РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 июл. Компания «Гранель» приступила к работам на долгострое на Тарасовской, 14, в подмосковном Королеве, в данный момент выполняются работы по инженерии, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик.

В Королеве в пятницу в рамках традиционного объезда городской территории провели проверку хода строительства дома-долгостроя на Тарасовской, 14.

«На сегодняшний день компания «Гранель» провела ревизию всего дома и приступила к выполнению необходимых работ. Сейчас на объекте работают более 50 человек, выполняются, в основном, работы по инженерии, по монтажу пожарной сигнализации и ремонту тех квартир, в которые будут переселяться жители дома №3А по улице Калининградская, который находится во дворе дома на Тарасовской. Работы идут по графику, утвержденному Минстроем и администрацией города», – сказал Копцик.

Он также отметил, что администрация города обратилась в министерство строительного комплекса по поводу другого долгостроя на Тарасовской - дома №2. Сейчас идет обсуждение того, какой подрядчик будет производить работы по строительству дома.

На Тарасовской улице дольщики ждут ввода в эксплуатацию двух домов – №№14 и 2. Дом №14 должны были ввести в эксплуатацию в 2014 году, однако дольщики до сих пор ждут свои квартиры. Администрация города продолжает контролировать ход строительства.