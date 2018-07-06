РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. В подмосковных Котельниках не будут перекрывать дорогу и делать временный проезд у дома №15 в микрорайоне Белая Дача, сообщил на своей официальной странице в Instagram врио главы муниципалитета Андрей Булгаков.

25 июня Булгаков посетил двор дома №15 в микрорайоне Белая Дача Котельников. Жители сообщили ему, что дорогу рядом с домом перекрывают, и из-за этого автомобили теперь будут ездить прямо у подъездов. Дорогу планировали перекрыть с 1 июля из-за строительства дома по соседству, так как над ней будет выступать стрела башенного крана.

«Перекрывать дорогу и делать временный проезд у дома №15 в микрорайоне Белая Дача не будем. Мое личное решение. Постановление не подпишу. Об этом сообщил членам инициативной группы жителей. С инвестором проработаем вопрос безопасности до мельчайших деталей. Понимаю, что это более трудоемко и затратно, но зато не предоставит дискомфорта жителям», - написал Булгаков.

Он подчеркнул, что вместе с тем не будет работ по благоустройству, которое власти хотели провести в связи с изменением схемы движения. В пятницу начнут убирать дорожные знаки. В ближайшие дни - песок за домом и бетонные блоки.