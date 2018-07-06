РИАМО - 6 июл. Использование материнского капитала для погашения части ипотеки стало проблемой для заемщиков при попытке рефинансировать кредиты, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

Ассоциация российских банков (АРБ) направила письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить проблему рефинансирования ипотеки, взятой с использованием средств маткапитала. На фоне снижения ЦБ ключевой ставки банки уменьшают проценты по ипотеке, что позволяет заемщикам рефинансировать действующие кредиты на более привлекательных условиях. Однако на практике сократить расходы удается далеко не всем.

«Дело в том, что при оформлении ипотеки приобретенное жилье всегда передается банку в залог. Если на обслуживание долга направляются средства материнского капитала, у заемщика возникает обязанность после погашения кредита, в том числе за счет его рефинансирования, наделить супруга и детей долями в квартире. После этого начинается оформление ипотеки по новому кредиту. Однако залог квартиры, доля в которой принадлежит несовершеннолетнему, может быть оформлен только с согласия органа опеки и попечительства», – отмечается в материале.

На практике отдельные органы опеки и попечительства указанного разрешения не дают, так как формально ипотека ухудшает имущественное положение несовершеннолетних. Взаимосвязанность первоначального и второго кредитных договоров, а также улучшение положения заемщика по новому кредитному договору органами опеки и попечительства не учитываются, поясняет издание.

При этом, поскольку банк, выдавший новый кредит, остается без обеспечения, он вынужден увеличивать процентную ставку, которая в итоге превышает ставку по первоначальному кредиту. В связи с этим ассоциация просит дать поручение выработать единые критерии, рекомендованные при рассмотрении органами опеки обращения заемщиков за получением разрешения на заключение договора ипотеки при рефинансировании кредита с использованным материнским капиталом.

На конец 2017 года по программе материнского капитала выплачено 2,04 триллиона рублей, из них 1,88 триллиона направлено на улучшение жилищных условий, следует из данных Пенсионного фонда России.