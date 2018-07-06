РИАМО - 6 июл. В районе Марфино на северо-востоке столицы в этом году введут в эксплуатацию новую поликлинику с современным медицинским оборудованием, рассчитанную на 320 посещений, ее площадь составит 8,37 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Детская поликлиника на 320 посещений в смену будет введена в эксплуатацию в этом году в районе Марфино по адресу: улица Академика Комарова, владение 1-3 в Северо-Восточном административном округе города Москвы. На объекте завершаются фасадные работы и внутренняя отделка помещений, продолжается благоустройство прилегающей территории», - сообщил руководитель департамента Андрей Бочкарев.

В здании поликлиники разместятся отделение для детей грудного возраста, помещения молочно-раздаточного пункта, дневной стационар, кабинеты функциональной диагностики, педиатрическое отделение, отделение здорового ребенка, клинико-диагностическая лаборатория, хирургический блок, отделение реабилитации с залом ЛФК, служебно-бытовые и хозяйственные помещения.

Подразделения и помещения поликлиники будут оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием и мебелью. Для удобства передвижения маломобильных групп граждан в поликлинике установят пандусы и лифты.

«Поликлинику оснастят современным диагностическим оборудованием, это позволит повысить качество оказания медицинских услуг, комфорт и доступность медицинской помощи», - добавил Бочкарев.

Всего во втором полугодии 2018 года в городе планируют ввести шесть объектов здравоохранения. Столичные поликлиники по поручению мэра Сергея Собянина переходят на новый стандарт работы и обслуживания пациентов, который позволяет избегать очередей, повышать комфорт и доступность медицинской помощи.