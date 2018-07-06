РИАМО – 6 июл. Российский президент Владимир Путин поздравил своего коллегу из Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения, сообщает Газета.ru.

«Своей многолетней деятельностью на посту главы государства Вы снискали заслуженное уважение граждан Казахстана, а также высокий международный авторитет», – заявил Путин.

По его словам, идеи Назарбаева, связанные с евразийской интеграцией, способствуют социально-экономическому развитию Казахстана и России, а также обеспечивают стабильность и безопасность на континенте.

Российский лидер высоко оценил также добрые и товарищеские отношения, которые у него установились с лидером Казахстана.