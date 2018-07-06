РИАМО - 6 июл. Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет еще два жилых дома по программе реновации жилфонда на юго-западе и западе города, сообщается на сайте ведомства.

«Еще два многоквартирных дома в рамках программы реновации жилищного фонда города, расположенных в Юго-Западном и Западном административных округах столицы по адресам: улица Профсоюзная, дом 96, корпус 1 и улица Малая Филевская, дом 22, поставлены управлением Росреестра по Москве на кадастровый учет», – говорится в сообщении.

Дом на Профсоюзной улице – 21-этажный, общей площадью 30,2 тысячи квадратных метров. В нем 360 квартир, из которых по 72 – одно- и трехкомнатные и 216 – двухкомнатные. Дом на Малой Филевской улице разноуровневый, в нем 19, 22 и 23 этажа, общая площадь 55,5 тысяч квадратных метров. В здании 611 квартир, из которых 156 – однокомнатные, 305 – двухкомнатные и 150 – трехкомнатые.

В соответствии с внутренним приказом управления Росреестра по Москве, кадастровый учет и регистрация прав в отношении домов по программе реновации осуществляются в сжатый трехдневный срок. В этих целях и для оперативного решения процедурных вопросов в столичном Росреестре было сформировано отдельное подразделение, ответственное за координацию учетно-регистрационных действий.

Программа реновации жилья касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5 171 дом. Городские власти утвердили 242 площадки для строительства «стартовых» домов с градостроительным потенциалом в 3,6 миллиона квадратных метров. Этот перечень не является окончательным и будет дополняться.