РИАМО - 6 июл. В Московской областной таможне доля документов, пересылаемых в электронном виде, достигла 70%, сообщил на совещании в пятницу начальник таможни Вячеслав Голоскоков.

В рамках совещания подводятся итоги работы ведомства в первом полугодии 2018 года.

«Со второго полугодия 2017 года по настоящее время в таможне ведется работа по внедрению новых технологических процессов работы с документами на основе использования инструментов используемой в таможенных органах системы электронного документооборота. Доля корреспонденции, направленной по системе электронного документооборота, достигла 70%», - сказал Голоскоков.

По его словам, Московская областная таможня лидирует среди таможенных органов Центрального региона по количеству входящих и исходящих документов, а также документов, рассматриваемых руководством таможни.

На сегодняшний день Московская областная таможня является одной из ведущих в Федеральной таможенной службе как по товарообороту, так и по массиву оформленных таможенных деклараций. В структуру таможни входит 23 таможенных поста. Регион деятельности Московской областной таможни включает Подмосковье (за исключением аэродромов «Раменское», «Кубинка», «Остафьево», «Чкаловский» и аэропортов «Домодедово», «Шереметьево») и Москву (за исключением аэропорта «Внуково»).