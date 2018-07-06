РИАМО – 6 июл. Оператор каршенинга Anytime закупил 500 автомобилей BMW третьей серии, на которой не будет наклеек с признаками каршеринга, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

«Линейка Anytime.Black пополнится закупленными у «Авилона» 500 BMW третьей серии, на которых не будет характерной для каршеринга оклейки и брендирования. Идея в том, чтобы дать пользователям компании почувствовать себя в полной мере владельцами автомобиля», – говорится в сообщении.

На автомобилях можно будет выезжать до 200 километров от МКАД и бесплатно парковаться не только в Москве, но и в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и «Жуковском».

Ранее в мае предоставлять машины бизнес-класса стали в «Яндекс.Драйв», они добавили в автопарк Mercedes E-класса, BMW пятой серии и Porsche без отличительной для каршеринга раскраски.

«Это важно для автобрендов, которым нужно демонстрировать автомобиль в максимально оригинальном виде, и пользователей, которые хотят сохранить ощущения от поездок на автомобилях бизнес-класса», – сказал представитель компании.

Эксперты считают, что отсутствие знаков каршеринга помешает проекту окупиться из-за невозможности получить льготную парковку.

Каршеринг с опознавательными знаками платит городу 24 тысячи рублей в год за одну машину, говорит один из собеседников издания.

Это на порядок отличается от стоимости годового абонемента на парковку для юридических лиц: разрешение на парковку на всех платных стоянках города стоит 300 тысяч рублей, говорится на сайте «Московского паркинга».

«Если автомобили не будут оклеены, компания не получит льготные парковочные разрешения. Соответственно, и окупаться бизнес не будет», – сказала сооснователь BelkaCar Екатерина Макарова.