РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В подмосковном Подольске родители детей с ограниченными возможностями здоровья пожаловались на нехватку мест в детских садах и школах, сообщается на официальной странице депутата Мособлдумы Павла Максимовича в соцсети «ВКонтакте».

В Подольском городском центре социальной помощи семье и детям 4 июля состоялась встреча с многодетными семьями и общественными организациями Подольска по вопросу образования детей-инвалидов. В ней приняли участие Максимович, депутат городского совета депутатов Ирина Талпа и директор центра Ирина Анищенко.

«Совместно обсудили вопросы современного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители озвучили основные проблемы: нехватка мест в специализированных дошкольных и образовательных учреждения; дефицит квалифицированных специалистов; социальный барьер в общении и адаптации детей с особенностями развития в школьных образовательных учреждениях. Ситуация взята на мой личный контроль», - говорится в сообщении.

По итогам встречи Максимович проработает все озвученные предложения и вопросы для дальнейшего обращения в профильные комитеты и ведомства.