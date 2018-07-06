РИАМО - 6 июл. Сокольническую линию столичного метрополитена на территории новой Москвы планируют продлить еще на одну станцию после «Столбово», сообщил журналистам в пятницу первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.
«Сейчас мэром принято решение о продлении Сокольнической линии на одну станцию с предварительным названием «Новомосковская», она расположится после «Столбово», – сказал Аксенов.
Новая конечная станция «Столбово» будет пересадочной со станцией проектируемой линии метро «Улица Новаторов – Столбово».
Проект продления Сокольнической линии метро предусматривает сооружение нового участка протяженностью 12,4 километра от станции «Саларьево» до административно-делового центра «Коммунарка» с четырьмя станциями.
Большую часть нового участка планируется выполнить в наземном исполнении. При этом использование современных вагонов метро, оснащенных системами климат-контроля, обеспечит комфорт поездок как в жаркое, так и в холодное время года.
Говорят, что одна секретная ветка протяженностью 27 км якобы имеет выходы к Библиотеке имени Ленина, Академии ФСБ, Академии Генштаба, подземному городу с пешеходным тоннелем до главного здания МГУ и правительственному аэропорту «Внуково-2».
Ходынское поле
Легенды и мифы московского метро. Викторина (10/11)
В районе какой станции столичной подземки находится один из самых секретных объектов 20 века – так называемый «бункер Сталина»?
В фильме Владимира Машкова «Папа» снимали «Киевскую-кольцевую». Однако это стало киноляпом, поскольку действие фильма происходит в конце 1930-х, когда «Киевской-кольцевой» еще не было (она была открыта лишь в 1954 году). Существовала лишь довоенная «Киевская», которая теперь является частью «голубой» Филевской ветки.
Обычный пассажир
Скорее всего, вы воспринимаете метрополитен лишь как способ передвижения и стремитесь поскорее выбраться наверх. Но даже для тех, кто не верит в мифы и легенды, в метро найдется много интересного. Например, оно вполне может стать палеонтологическим музеем. Вы можете отправиться на «Библиотеку им. Ленина», чтобы в этом убедиться.
Наверняка вы любите мифы и загадки, но вам иногда не хватает знаний, чтобы их разгадывать. Если вы часто пользуетесь московским метро, обращайте внимание на то, что вокруг вас, и вы откроете для себя много интересного, а возможно, захотите сходить на экскурсию в подземку или почитать книжки о метро.
Вы знаете подземку практически наизусть, всегда обращаете внимание на любопытные детали и наверняка бывали на ночных экскурсиях в метро. Поэтому для вас не тайна, где находятся заброшенные станции и ветки, которые никуда не ведут, и вы даже могли бы самостоятельно устроить квест по загадкам Московского метрополитена.
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