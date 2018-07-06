РИАМО - 6 июл. Сокольническую линию столичного метрополитена на территории новой Москвы планируют продлить еще на одну станцию после «Столбово», сообщил журналистам в пятницу первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

«Сейчас мэром принято решение о продлении Сокольнической линии на одну станцию с предварительным названием «Новомосковская», она расположится после «Столбово», – сказал Аксенов.

Новая конечная станция «Столбово» будет пересадочной со станцией проектируемой линии метро «Улица Новаторов – Столбово».

Проект продления Сокольнической линии метро предусматривает сооружение нового участка протяженностью 12,4 километра от станции «Саларьево» до административно-делового центра «Коммунарка» с четырьмя станциями.

Большую часть нового участка планируется выполнить в наземном исполнении. При этом использование современных вагонов метро, оснащенных системами климат-контроля, обеспечит комфорт поездок как в жаркое, так и в холодное время года.

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