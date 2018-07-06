РИАМО - 6 июл. Участок Сокольнической линии столичного метро от станции «Саларьево» до станции «Столбово» достроят до конца 2018 года, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель руководителя департамента строительства города Москвы Петр Аксенов.

«В целом мы рассчитываем до конца года завершить полностью дорогу до «Столбова» и планируем технический пуск станций метрополитена. Строительная готовность высокая, линии метро от станции «Саларьево» до «Столбова» практически завершены», - сказал Аксенов.

Сокольническую линию метро продлевают от «Саларьева» до Коммунарки параллельно трассе Солнцево – Бутово – Видное.

Ранее руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что в Троицком и Новомосковском округах столицы построят около 20 новых станций метро, длина подземки в ТиНАО таким образом увеличится на 70 километров.

На базе станции «Столбово» появится крупный транспортно-пересадочный узел. Он объединит две линии метро – Сокольническую и новую ветку, которая пройдет от Московского центрального кольца (МЦК). После 2022 года от «Столбова» протянут линию до Троицка.

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