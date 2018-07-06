РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. В июле 2018 года в Котельниках планируют начать работы по реконструкции храма Казанской иконы Божией Матери XVII века, который находится на улице Малой Колхозной в микрорайоне Силикат, сообщил на своей официальной странице в Instagram врио главы Котельников Андрей Булгаков.

«Коллеги провели выездное совещание по вопросу предстоящей реконструкции Казанского храма. Совместно с архитекторами, спонсорами и представителями подрядной организации обсудили предстоящие работы. В июле должна начаться реконструкция. Выполнят фасадные работы, отделку входных групп. Планируем завершить работы в сентябре», - написал Булгаков.

Он подчеркнул, что в последние годы в Московской области уделяется большое внимание восстановлению и реконструкции святынь. Храм Казанский иконы Божией Матери 17 века, прихожане неоднократно просили провести здесь восстановительные работы.

Храм Казанской иконы Божией Матери, заложенный в Котельниках в 1675 году царем Алексеем Михайловичем, расположен в микрорайоне Силикат. Он был освящен в 1685 году. Его главной святыней является Казанская икона Божией Матери XVII века, написанная мастерами Оружейной Палаты.