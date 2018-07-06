РИАМО - 6 июл. В Подмосковье заключили контракт на проектирование автодороги от Западного объезда города Сергиева Посада до микрорайона Конкурсный, новая дорога обеспечит транспортную доступность микрорайона, где проживает более тысячи жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства» подписало контракт с ООО «ЮгГипроТранс» на разработку проектной документации по строительству автомобильной дороги от автомобильной дороги «Западный объезд города Сергиева Посада» до микрорайона Конкурсный», - говорится в сообщении.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Стоимость контракта составляет 6,3 миллиона рублей. Источником финансирования выступает дорожный фонд Московской области.

«Строительство автодороги необходимо для обеспечения транспортной доступности микрорайона Конкурсный в городе Сергиевом Посаде. Автодорога пройдет от построенного Западного объезда», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

Он напомнил, что в 2017 году было открыто движение по второму этапу Западного объезда Сергиева Посада от проектируемой улицы №14 до кольцевого пересечения с улицей Загорского. В рамках данного этапа на 67-м километре перегона Москва - Ярославль возведен путепровод тоннельного типа. Строительство подъезда к микрорайону Конкурсный позволит использовать для проезда данный тоннель вместо существующего железнодорожного переезда в створе улицы Клементьевской. Таким образом, будет обеспечен беспрепятственный подъезд к микрорайону, где проживает более тысячи жителей.

В ходе разработки проектной документации будет уточнена длина дороги и число полос движения. В настоящий момент предусмотрено строительство автомобильной дороги с двумя полосами движения протяженностью свыше 1 километра.

Завершить работы по проектированию планируется в четвертом квартале 2018 года, получить заключение госэкспертизы – в первом квартале 2019 года. После получения положительного заключения будут проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации на строительно-монтажные работы.

Строительство подъезда к микрорайону Конкурсный входит в комплекс мероприятий по улучшению транспортной доступности Сергиева Посада. Реализация первого (в 2016 году) и второго (в 2017 году) этапов строительства Западного объезда Сергиева Посада обеспечили дополнительный въезд в западную часть города через улицу Хотьковскую и связали Московское шоссе с юго-западной частью города.

В настоящее время продолжается выполнение работ на третьем этапе, что позволит связать южную и северную части Сергиева Посада, а также обеспечит выход в направлении Москвы без проезда через центральную часть города. Строительство данного этапа завершится в 2019 году.