РИАМО – 6 июл. Количество регистраций брака в городах-организаторах чемпионата мира по футболу FIFA с 14 июня по 15 июля отстает от прошлогоднего показателя примерно на 30%, пишет в пятницу газета «Известия».

«Во время чемпионата мира по футболу в городах, принимающих матчи, проходит меньше свадеб, если сравнивать с тем же периодом год назад. В среднем количество заключенных с 14 июня и запланированных до 15 июля торжеств сократилось на 30%», — говорится в сообщении.

Во время чемпионата мира по футболу проблематично сыграть свадьбу и снять ресторан — большинство заведений ориентированы принять болельщиков, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Игорь Бухаров.

«Например, в Москве невозможно снять ресторан в центре, свободные есть за ТТК — не все готовы перенести туда торжество. Потом почти все граждане очень внимательно следят за ЧМ и успехами нашей сборной, что может не вписываться в концепцию празднования — комфортнее отложить», — отметил он.

Назвал логичным решением не смешивать семейный и спортивный праздники гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

Он отметил, что количество браков действительно снижается в последние годы, поскольку поколение 20-летних по численности вдвое меньше поколения 30-летних. При этом, по его словам, тенденции на жизнь в одиночестве в стране нет: молодые россияне нацелены создавать семью, и сейчас этому благоприятствует стабилизация экономического положения. Поэтому после чемпионата можно ожидать роста количества свадеб, уверен Сергей Рыбальченко.

В столичном управлении ЗАГС подтвердили, что количество состоявшихся и планируемых регистраций падает, но цифр не привели. Там отметили, что на статистике отражаются последствия демографического кризиса 1990-х годов. Тогда на свет появлялось меньше детей, и теперь настал их черед создавать собственные семьи, пояснили специалисты.

По данным Росстата, с 2014 года число свадеб в стране ежегодно сокращалось, только по итогам 2017-го был отмечен рост 6,5%.

Ранее на сайте издания сообщалось, что 82% россиян вступают в брак по любви, 6% объяснили создание семьи желанием иметь детей, 3% сказали, что их заставили расписаться родители, а 2% заключили брак по расчету. Это показали результаты совместного исследования НИУ ВШЭ и РГСУ.