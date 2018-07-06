РИАМО - 6 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в Истре традиционный семинар-совещание «Современные принципы эффективного управления» для членов регионального правительства, глав муниципалитетов и депутатов, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Традиционное обучение в кампусе корпоративного университета «Сбербанка» будет длиться два дня. Обучение пройдут около 200 подмосковных чиновников. Кампус находится в городском округе Истра.

«Спасибо Сбербанку, что каждый год мы можем собираться здесь - члены правительства, главы муниципалитетов, депутаты Государственной Думы, областного парламента. Каждый раз мы имеем возможность перезагружаться, проанализировать, что происходит в мире, у нас в стране, в Подмосковье, понять цели и задачи на каждой территории», - сказал Воробьев, открывая мероприятие.

Он отметил, что пять лет назад власти Московской области договорились, на каких принципах строить свою работу, что необходимо менять.

«Вы помните, с чего мы начинали. Я могу сказать, что во многих муниципалитетах нами совместно достигнут прорыв», - подчеркнул губернатор.

По его словам, наиболее сложной проблемой для Подмосковья является утилизация мусора. Этой теме в ходе обучения будет уделено особое внимание. Второй важной темой будет здравоохранение.

В ходе семинара перед участниками должны выступить генеральный директор «Мицубиси Хэви Индустрис Инвайронменшл & Кемикал Инжиниринг» (Япония) Тосикадзе Араи, глава Московского филиала АО «Исследовательский институт Номура» (Япония) Акира Ивата, генеральный директор компании «Экоком» (Австрия) Оливер Паскаль Кайзер. Также ожидается несколько тематических секций. Закончится пятничная программа футбольным турниром.