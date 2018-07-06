РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. Официальный сайт администрации подмосковных Котельников теперь работает на новой платформе по другому адресу, сообщается на официальной странице пресс-службы муниципалитета в Instagram.

«Официальный сайт городского округа Котельники перенесен на новую более совершенную платформу. Новый адрес сайта http://kotelniki.mosreg.ru. На прежнем сайте kotelniki.ru обновление данных прекращено», - говорится в сообщении.

В связи с проведением технических работ на сайте могут происходить технические сбои. Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.