РИАМО – 6 июл. Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам о своей готовности к встрече с российским президентом Владимиром Путиным, пишет в пятницу Газета.ru.

Американский лидер во время выступления в Монтане назвал налаживание отношений с Россией и Китаем «хорошим делом». Выступление президента США транслировал телеканал Foх News. По словам Трампа, он не сомневается, что во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным «все будет хорошо».

«Знаете, что? Насчет Путина все в порядке. Он в порядке, и мы все в порядке... Я был готов к этому всю свою жизнь», – заявил Трамп.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа без привязки к саммитам состоится 16 июля в Хельсинки. Лидеры двух стран планируют обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные геополитические вопросы.