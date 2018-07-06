РИАМО - 6 июл. Строительство первого участка дороги Солнцево – Видное – Бутово в Москве планируется завершить до начала сентября текущего года, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

«От Калужского до Киевского шоссе в конце августа – начале сентября планируется завершить строительство этого участка», – сказал Аксенов.

Трасса Солнцево – Бутово – Видное пройдет от Боровского шоссе до Киевского шоссе, далее – через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, затем до Бутово и через Бутово до Варшавского шоссе и города Видное. Строительство трассы планируется вести поэтапно.

В настоящее время строители ведут работы первого этапа – дороги между Киевским и Калужским шоссе. Длина основной трассы составит 7,95 километра с 3-4 основными полосами движения в каждую сторону и боковыми проездами.

На пересечении с Калужским и Киевским шоссе будут построены развязки с направленными эстакадами-съездами и короткими тоннельными участками. Подъездная дорога протяженностью 2,33 километра с двумя полосами движения в каждую сторону соединит основную трассу со станцией метро «Саларьево».

Всего в рамках первого этапа будет построено 21,7 километра дорог, включая девять путепроводов протяженностью 5,03 километра, три тоннеля протяженностью 0,97 километров; улично-дорожную сеть протяженностью 15,07 километра, три подземных пешеходных перехода.

В местах прохождения трассы вблизи жилой застройки предусмотрена установка шумозащитных экранов общей длиной 2,58 километров.

На втором этапе планируется построить участок дороги Солнцево – Бутово – Видное от Калужского шоссе через административно-деловой центр «Коммунарка» до улицы Поляны в Бутово, который будет представлять собой магистраль общей протяженностью порядка 9 километров с 3-5 полосами движения в каждую сторону. Проектом также предусмотрено строительство пяти тоннелей и пяти пешеходных переходов.