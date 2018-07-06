РИАМО - 6 июл. По итогам первого полугодия 2018 года Московская областная таможня перечислила в федеральный бюджет более 250 миллиардов рублей, что на 17% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщил на совещании в пятницу начальник Московской областной таможни Вячеслав Голоскоков.

В рамках совещания подводятся итоги работы ведомства в первом полугодии 2018 года.

«По итогам полугодия в доход федерального бюджета перечислено более 251 миллиарда рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года - порядка 213,5 миллиардов рублей», - сказал Голоскоков.

Он добавил, что контрольное задание по перечислению таможенных платежей в федеральный бюджет, установленное в размере 248 миллиардов рублей, выполнено на 101%.

На сегодняшний день Московская областная таможня является одной из ведущих в Федеральной таможенной службе как по товарообороту, так и по массиву оформленных таможенных деклараций. В структуру таможни входит 23 таможенных поста. Регион деятельности Московской областной таможни включает Подмосковье (за исключением аэродромов «Раменское», «Кубинка», «Остафьево», «Чкаловский» и аэропортов «Домодедово», «Шереметьево») и Москву (за исключением аэропорта «Внуково»).