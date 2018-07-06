РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. С 2015 года в подмосковном Подольске установили более 850 камер видеонаблюдения в рамках системы «Безопасный регион», в том числе более 30 - в течение июня текущего года, говорится в сообщении пресс-службы горокруга.

В начале июня администрация сообщала, что в Подольске установлено 832 камеры. В том числе на улице Кирова, 19 (отделение Сбербанка на бульваре Толстого), в микрорайоне Климовск на Октябрьской площади, автобусной остановке, павильоне «Связной» (площадь вблизи мемориального комплекса Великой Отечественной войне).

«В целях исполнения постановления правительства Московской области от 27 января 2015 года «О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»» на территории Подольска реализуются мероприятия по подключению социальных объектов, мест массового скопления людей, крупных торговых объектов к вышеуказанной системе. Всего подключено 864 камеры», – говорится в сообщении.

В целях реализации мероприятий по ликвидации очагов преступности в городском округе установлены камеры видеонаблюдения на улице Комсомольская, 59 (сквер Поколений вблизи площади Ленина).

Все данные с камер поступают в диспетчерские центры на базе единой дежурной диспетчерской службы Московской области (ЕДДС) и отделения полиции на территории муниципалитетов. Правоохранители имеют полный доступ к архиву видеоданных за 30 дней, что позволяет предотвращать и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и противоправные действия.

Благодаря установленным камерам правоохранительные органы Подмосковья в прямом эфире наблюдают за криминогенной обстановкой. Кроме того, «Ростелеком» обеспечивает работу портала «Безопасный регион», позволяющего проводить анализ видеоинформации и контролировать работу камер.

Видеокамеры установлены в местах массового пребывания граждан и на социально значимых объектах в 21 городе, где проживает более 3,1 миллиона человек, или 43% населения Подмосковья. Система видеонаблюдения работает в Балашихе, Подольске, Люберцах, Жуковском, Красногорске, Королеве, Одинцове, Мытищах, Звенигороде, Коломне, Ногинске, Пушкине, Электростали, Ивантеевке, Серпухове, Орехово-Зуеве, Раменском, Щелкове, Химках, Сергиевом Посаде и Домодедове.