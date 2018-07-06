РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Глава Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов Дмитрий Машков поздравили энергетиков города с профессиональным праздником и пожелали им здоровья, мира, счастья и благополучия, сообщается на сайте администрации городского округа.

Горокруг Подольск входит в тройку муниципалитетов-лидеров по объемам промышленного производства. В нем расположено 72 значимых промпредприятия. Это 58 крупных и средних организаций в сфере обрабатывающих производств, 14 предприятий в сфере обеспечения жителей коммунальными ресурсами. В промышленном производстве занято более 48 тысяч человек — это более 30% от числа занятых в экономике округа.

«Предприятия промышленного комплекса вносят весомый вклад в формирование доходной части бюджета городского округа Подольск, на их долю приходится около 20% от налоговых и неналоговых поступлений в муниципальную казну. Труд работников промышленности заслуживает особого уважения. Мастерство, разносторонние знания, ответственность каждого укрепляют экономический потенциал городского округа Подольск и Подмосковья, создают базу для дальнейшего развития и процветания нашей малой Родины», - говорится в сообщении.

В числе крупнейших налогоплательщиков ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»», АО ОКБ «Гидропресс», ОАО «Подольский машиностроительный завод», АО «ЦНИИТОЧМАШ», ФГУП «НИИ НПО «Луч», ОАО НП «Подольсккабель», ООО «Мясоперерабатывающий завод «Ремит», ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина», ООО «Климовский трубный завод» и другие.

На них изготавливается оборудование для нефтехимической и газовой промышленности, тепловой и атомной энергетики, уникальная кабельная продукция, изделия для оборонного комплекса России, строительной, пищевой и многих других отраслей. Изделия подольских предприятий известны не только в нашей стране, но и за рубежом.

«Желаем работникам промышленных предприятий Подольска новых успехов в труде, дальнейшего развития производства, воплощения в жизнь новых смелых проектов. Здоровья, благополучия, счастья и мира вам и вашим семьям!» - заключается в сообщении.