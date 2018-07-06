РИАМО – 6 июл. Минтранс разработал проект постановления правительства, согласно которому с 1 января 2020 года персональные данные авиапассажиров должны храниться на территории России, пишет в пятницу газета «Ведомости».

«Документ предусматривает перенос на территорию России вычислительных комплексов (серверов) и баз данных систем, обеспечивающих бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты. Провайдер системы бронирования должен быть также зарегистрирован в России», – говорится в статье.

Речь идет об инвенторных системах бронирования, в которых авиакомпании хранят данные обо всех билетах – проданных и нет. На глобальные дистрибутивные системы, через которые билеты бронируют агенты и агрегаторы, требования не распространяются. За каждое бронирование провайдер любой из систем получает определенную плату.

Постановление разработано в том числе в целях защиты суверенитета России. Система бронирования должна быть защищена от блокирования извне даже самим владельцем программного обеспечения.

На сегодняшний день крупнейшие авиакомпании работают с иностранными системами: «Аэрофлот» – с американской Sabre, S7 – с SITA, но на этой неделе объявила о переходе на Amadeus, «Уральские авиалинии» – с Amadeus, лоукостер «Победа» – с Navitair. Остальные перевозчики, в том числе Utair, работают с российской «Сирена-трэвел». Новая авиакомпания «Азимут» – с НСБ, разработку которой в прошлом году завершили «Ростех» и аэропорт «Внуково».

По мнению экспертов, иностранные провайдеры не будут инвестировать сотни миллионов долларов в создание дата-центров на территории России, потому что им не нужны лишние траты и проще отказаться от сотрудничества с российскими компаниями.

Если постановление примут, более логичный вариант для «Аэрофлота» и S7 – перейти на российскую систему, но ни «Сирена-трэвел», ни система «Ростеха» НСБ сейчас технически не в состоянии обеспечить все требования таких игроков, как например, «Аэрофлот» и S7.