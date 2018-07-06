РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. Временно исполняющий обязанности главы Котельников Андрей Булгаков вручил благодарственные письма и сертификат на предоставление двухкомнатной квартиры майору полиции МУ МВД России «Люберецкое», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В актовом зале МУ МВД России «Люберецкое» 5 июля состоялось совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2018 года.

«Благодарственным письмом главы городского округа Котельники награждены капитан полиции Олег Котунов, сержант полиции Александр Шустов, майор полиции Алексей Смирнов, сертификат на предоставление 2-х комнатной квартиры получила майор полиции, старший инспектор по делам несовершеннолетних Елена Черунова», - говорится в сообщении.