РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 июл. В подмосковном Королеве состоялся объезд городских общеобразовательных учреждений, специальная комиссия проверила степень готовности к предстоящему учебному году, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Мероприятие состоялось 5 июля в рамках партийного проекта «Новая школа». В нем приняли участие представители партии «Единая Россия», а также представители городского комитета образования. Комиссия осмотрела качество ремонтных работ и состояние классных комнат, столовых, спортивных залов, наличие системы видеонаблюдения и тревожной кнопки, наружного искусственного освещения, ограждения по периметру территории учреждений, а также благоустройство в 28 образовательный учреждениях города.

«В образовательных учреждениях провели текущие и косметические ремонты туалетов, холлов, классных комнат. Провели санитарную обработку пищеблоков. Члены комиссии осмотрели специализированные кабинеты и спортивное оборудование, а также общее состояние готовности образовательных учреждений с точки зрения организации безопасного пребывания детей. Все образовательные учреждения к новому учебному году готовы», - говорится в сообщении.

Партийный проект «Новая школа» направлен на совершенствование системы образования. В рамках проекта выделяются три направления работы: развитие инфраструктуры образования, создание качественной образовательной среды и достойных условий; обеспечение качества содержания образовательного процесса; защита прав всех участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей.