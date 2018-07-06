РИАМО - 6 июл. Пятый фестиваль «Царская уха» пройдет 28 июля в поселке Белоомут подмосковных Луховиц, это мероприятие вошло в десятку лучших гастрономических фестивалей июля в России, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости гастрономических событий.

«Фестиваль «Царская уха» в Белоомуте (Московская область) входит в первую десятку гастрономических фестивалей, популярных у туристов в середине лета», – говорится в сообщении.

В рейтинг также попали фестивали «Раненбургское застолье» в Чаплыгине (Липецкая область), Праздник огурца в Суздале (Владимирская область), фестиваль малины в Новоселках (Рязанская область), фестиваль «Донская уха» в Кургане (Ростовская область), фестиваль «Скорлупино» в Пестрецах (рядом с Казанью), фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!» в Романове (Алтайский край), фестиваль агротуризма «Сырмарка» в Крутове (Владимирская область), фестиваль морошки в Тотьме (Вологодская область) и фестиваль «Квасной пир» в Ялуторовске (Тюменская область).

На фестивале «Царская уха» в Подмосковье в этом году гостей ждут уха из стерляди, парад парусников, лодок и байдарок, анимационные площадки, концерты, ярмарки, катание на лошадях, мини-футбол и пляжный волейбол.