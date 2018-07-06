5 июля в 22:36 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Пятницкая, дом 43, строение 3, где происходил пожар на третьем и четвертом этажах и на кровле четырехэтажного жилого дома. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров.