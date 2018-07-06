РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июл. Власти подмосковного Красногорска приняли решение отдать муниципальное здание в поселке Новый городского округа под Дом детского творчества, сообщил начальник теруправления «Ильинское» Дмитрий Сергеев.

«В здании располагалось общежитие медсестер госпиталя имени Вишневского. После того, как Минобороны передало его в собственность горокруга Красногорск, глава Радий Хабиров принял решение общежитие расселить и организовать здесь Дом детского творчества. Из бюджета горокруга на эти цели выделено 10 миллионов рублей», – сказал Сергеев.

По его словам, в поселке отсутствуют учреждения дополнительного образования детей, родители вынуждены возить их в Архангельское или Красногорск.

«В Новом почти 3,5 тысячи жителей, а заниматься детям негде. Поэтому было принято решение организовать Дом детского творчества, а территорию вокруг превратить в парк отдыха для детей и родителей – с детскими и спортивными площадками, дорожками, освещением и видеонаблюдением», – сказал Сергеев.

По его словам, жители поселка попросили, чтобы в Доме творчества были кружки английского языка и шахмат, художественная и танцевальная студии.

«Думаю, до зимы мы введем здание в эксплуатацию. Сейчас начался процесс подготовки к ремонту. После проведения аукциона будет определена подрядная организация», – сказал Сергеев.

Он отметил, что земля поселка Новый находится в собственности Минобороны России. Сейчас активно идут переговоры о передаче ее в муниципальную собственность Красногорска.

«Как только земля будет передана, мы сможем решить многие вопросы жителей в плане инфраструктуры и благоустройства поселка», – сказал Сергеев.