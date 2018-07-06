РИАМО - 6 июл. Южный вестибюль станции московского метро «Орехово» закрыли с пятницы для проведения ремонтных работ, вестибюль вновь откроется 19 июля, сообщается на сайте столичной подземки.

«Южный вестибюль станции «Орехово» Замоскворецкой линии (выход к Шипиловскому проезду) будет закрыт для ремонта в пассажирской зоне с 6 июля. Выйти в город и зайти на станцию можно будет, воспользовавшись ее северным вестибюлем (выход к улице Баженова)», – говорится в сообщении.

Работа южного вестибюля в обычном режиме возобновится 19 июля с открытием станции.

Выбрать нужный маршрут в дни закрытия пассажирам помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).

Московское метро приносит пассажирам извинения за временные неудобства и просит быть внимательными при планировании поездок.