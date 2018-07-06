РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Технолог подмосковного предприятия «ЗиО-Подольск» вышел в финал федерального конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли – 2018» «Росатома», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Инженер-технолог Научно-технического центра проблемной технологии ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – «Атомэнергомаш») Марат Усманов стал финалистом конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли - 2018» ГК «Росатом». Он представил на конкурс работу по теме «Скоростной метод обработки глубоких отверстий»», - говорится в сообщении.

Всего в конкурсе участвовало 126 молодых специалистов из 50 организаций атомной отрасли. В финал вышли 35 человек. Второй тур конкурса пройдет в рамках I Молодежного конгресса «Росатома», который состоится 26-30 августа в Санкт-Петербурге. Участникам предстоит в очном формате представить свои проекты жюри. По итогам конкурса планируется присудить 20 основных премий и 15 –поощрительных. Основная премия конкурса составит 200 тысяч рублей, поощрительная – 55 тысяч рублей.

«Была поставлена задача по сокращению цикла изготовления корпуса реактора силовой установки «РИТМ-200» за счет внедрения прогрессивной технологии скоростного сверления отверстий. Мы решили применить составной инструмент HTS с регулируемой режущей головкой фирмы «Kennametal» при сверлении 12-ти косых отверстий большого диаметра (85 миллиметров) на глубину более 800 миллиметров в корпусе реактора на горизонтальном расточном станке «SKODA HCW 3-225». В результате сократили время обработки в три раза», – сказа Усманов.

Конкурс «Инновационный лидер атомной отрасли» проводится с 2011 года с целью реализации внутрикорпоративной информационной политики, формирования позитивного имиджа преобразований, реализуемых в отрасли в молодежной среде, стимулирования инновационной активности молодых работников атомной отрасли. Основными критериями оценки проектов являются научно-техническая обоснованность, реализуемость, экономический эффект и стратегия реализации.