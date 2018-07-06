РИАМО - 6 июл. Ежедневно в Троице-Сергиевой лавре в Сергиево-Посадском районе Подмосковья бывают около 100 болельщиков чемпионата мира по футболу, они также интересуются и другими музеями района, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«По предварительным подсчетам, в Троице-Сергиевой лавре ежедневно бывает не менее 100 человек с паспортами болельщиков, и это только те, кто паспорт держал постоянно при себе», - сказал представитель пресс-службы администрации Сергиево-Посадского района.

Интерес болельщиков также вызывают различные музеи, находящиеся на территории муниципалитета.

«Например, людей с паспортами болельщиков видели на мастер-классах Лавры, в мыловаренном музее или музее «Сергиевская кухмистерская», - добавил представитель пресс-службы.

По информации пресс-службы администрации района, за время проведения чемпионата в Сергиево-Посадском районе побывали представители Панамы, Мексики, Колумбии. Были они и на фестивале «Русский мир», число зрителей которого превысило 4,5 тысячи человек.

Также болельщики приезжают в музей-заповедник «Абрамцево» или этнопарк «Кочевник». Благодаря работе правительства Московской области эти объекты были включены в туристические маршруты и попали в официальное приложение для болельщиков Welcome-2018.

Кроме того, в Сергиевом Посаде проходили некоммерческие трансляции по инициативе владельцев кафе, баров и ресторанов. За все время чемпионата таких мест в разных частях города было не менее 20.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.