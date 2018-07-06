РИАМО - 6 июл. На территории города Московский в Новомосковском административном округе столицы по итогам публичных слушаний вместо гаражей разрешат построить спортивный комплекс, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) одобрила корректировку перечня видов разрешенного использования территории по адресу: Московский поселок, город Московский, участок №30 (НАО). Такое решение ГЗК приняла, учитывая мнение жителей, которое они высказали в ходе проведенных публичных слушаний», – сказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

Теперь на участке площадью 0,9 гектара нельзя будет построить гаражные комплексы, так как из видов разрешенного использования исключили «гаражи», добавив «спорт».

«Там может появиться спортивный клуб, спортивный зал, бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс», – отметил председатель комитета.

По его словам, участок также может быть использован под размещение объектов, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи и бытовых услуг, торговли.

Тимофеев подчеркнул, что по указанному адресу можно будет разместить строение суммарной поэтажной площадью свыше 15 тысяч квадратных метров.