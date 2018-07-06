РИАМО - 6 июл. В «Мострансавто» в IV квартале 2017 года – I квартале 2018 года в рамках областной правительственной программы поступило более 1,7 тысячи автобусов нового поколения, адаптированных для инвалидов, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«В рамках программы правительства Московской области в IV квартале 2017 года – I квартале 2018 года» в ГУП Московской области «Мострансавто» поступило 1758 автобусов нового поколения. Автобусы вышли на маршруты во всех муниципалитетах Подмосковья. <…> Модели большого, среднего и малого классов были направлены на самые загруженные маршруты», - сказал представитель пресс-службы предприятия.

Он также отметил, что среди новых автобусов представлены такие модели, как ЛиАЗ 5250 «Вояж», Луидор-2250DS («Газель NEXT»), ЛиАЗ-529260 и ПАЗ 320445-40 «Вектор NEXT». Автобусы адаптированы для проезда людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, ЛиАЗ и ПАЗ 320445-40 «Вектор NEXT» оснащены системой книлинга (наклоном кузова) и аппарелью, что позволяет чувствовать себя комфортно всем категориям пассажиров. Для удобства маломобильных пассажиров в салоне ТС есть специальные площадки для размещения инвалидного кресла с необходимыми креплениями.

По словам представителя пресс-службы, для людей со слабым зрением в автобусах предусмотрены голосовые сообщения и кнопка вызова водителя со шрифтом Брайля. Пассажиры со слабым слухом могут ориентироваться с помощью визуальных сообщений на бегущей строке. Кроме того, автобусы оснащены видеокамерами высокого разрешения (HD) в рамках программы Подмосковья «Безопасный регион» и системой климат-контроля, которая обеспечивает комфортное пребывание в ТС водителя и пассажиров.

В «Мострансавто» также отметили, что автобусы нового поколения отличаются повышенным удобством в управлении.

«Работать на автобусах стало удобнее и водителям, подавляющее большинство новых ТС оборудовано автоматическими коробками передач, сменившими механические», - уточнил представитель пресс-службы «Мострансавто».

В 2017 году по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева из бюджета региона на обновление подвижного состава было выделено 12 миллиардов рублей.