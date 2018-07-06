РИАМО - 6 июл. После травмирования мужчины в лифте жилого дома на севере Москвы СК проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Пятого июля 2018 года в одном из жилых домов по улице Дыбенко в городе Москве кабина лифта с пассажиром внутри, двигаясь вверх, резко остановилась на 40-м этаже. В результате чего мужчина получил телесные повреждения. Пострадавшему на месте оказана вся необходимая медицинская помощь», - сказала Иванова.

По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве проводится доследственная проверка.

В настоящее время проводится необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавила Иванова.

Ранее сотрудник пресс-службы префектуры Северного административного округа Москвы сообщил, что в жилом доме на улице Дыбенко при движении лифта произошла неисправность, в результате чего сработала система безопасности, остановившая кабину.

По данным Главного управления МЧС России по столице, лифт с человеком внутри опустился с 40-го на 20-й этаж, пассажир смог самостоятельно покинуть кабину.

МЧС по Москве опровергло информацию о падении лифта с пассажиром с 40 этажа>>