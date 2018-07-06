РИАМО - 6 июл. Движение на Пятницкой улице в Москве, ранее перекрытое из-за пожара в жилом доме, открыто, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

В ночь на пятницу из-за крупного пожара в жилом доме на Пятницкой улице было полностью перекрыто движение.

«Пятницкая улица. Движение открыто», – говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила в МЧС 5 июля в 22:36. По адресу: Пятницкая улица, дом 43, строение 3 происходил пожар на третьем и четвертом этажах и на кровле четырехэтажного жилого дома. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. При ликвидации возгорания пожарные спасли двух человек, пострадавших нет.

Пожар в жилом доме на Пятницкой улице. Видео >>