РИАМО - 6 июл. По результатам работы в 2017 году и первом квартале 2018 года гранты правительства Москвы на общую сумму 365 миллионов рублей получат 38 медицинских организаций столичного департамента здравоохранения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Два года назад на основании пожеланий москвичей мы стали внедрять московский стандарт поликлиники. Гранты правительства Москвы выделены 38 взрослым и детским поликлиникам, которые демонстрируют высокое соблюдение требований московского стандарта поликлиники», — сказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Медицинские организации Депздрава получат гранты за лучшие показатели: в рейтинге по реализации мероприятий проекта «Московский стандарт поликлиники», который формируется на основе дистанционного мониторинга данных из системы ЕМИАС, информации по итогам проверок медицинских организаций и отзывам пациентов, по качеству оказания первичной специализированной медпомощи и другие.

Суммы конкретных грантов зависят от направлений, в которых поликлиники продемонстрировали лучшие результаты. Все средства направят на выплату материальных поощрений сотрудникам.

Московский стандарт поликлиники был принят в 2016 году. Его создали на основе пожеланий и предложений москвичей о том, каким они хотят видеть столичное здравоохранение. Идеи собирали с помощью краудсорсинг-проекта «Московская поликлиника». Предложения горожан изучили, а лучшие из них воплотили в жизнь.

Чтобы поликлиники соответствовали новому стандарту, там провели ремонт, обновили систему навигации, которая позволяет быстрее найти нужные кабинеты и специалистов, а также получить дополнительную информацию. Регистратуру и справочную объединили в единую зону ресепшен. Комфортнее стали и места ожидания: в поликлиниках появились игровые зоны, комнаты для кормления детей, кулеры, автоматы с едой и напитками.

В этом году московские больницы, оказывающие специализированную помощь, также получат гранты «Спасая жизни» от правительства Москвы на общую сумму 300 миллионов рублей. Стимулирующие выплаты выделены 10 лучшим отделениям реанимации и интенсивной терапии городских больниц, работающих в системе обязательного медицинского страхования.