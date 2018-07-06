РИАМО - 6 июл. Благоустройство территории въездных групп на пересечении МКАД с Мичуринским проспектом и шоссе Энтузиастов наполовину завершено, благодаря обновлению транспортных развязок придорожные территории становятся более привлекательными и безопасными для пешеходов и водителей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Основные работы планируется закончить в течение лета. Осенью на территории въездных групп высадят деревья, а весной 2019-го — кустарники. Схема движения транспорта по окончании благоустройства останется прежней.

«Ключевая задача благоустройства транспортных развязок на пересечении вылетных магистралей с МКАД — создать хорошее первое впечатление о столице у всех, кто въезжает в Москву на автомобилях или общественном транспорте. Кроме того, комплексное благоустройство позволит сделать придорожные территории привлекательными, комфортными и безопасными как для пешеходов, так и для водителей», — сказал представитель пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

И на Мичуринском проспекте, и на шоссе Энтузиастов уже демонтировали старое покрытие тротуаров и бордюрный камень, практически завершили прокладку кабельной канализации и начали убирать воздушные провода под землю. На Мичуринском проспекте устанавливают кабельные колодцы, а на шоссе Энтузиастов эта работа уже завершена.

После окончания благоустройства въездных территорий, на них появятся пешеходные дорожки, которые позволят горожанам безопасно и с комфортом передвигаться вокруг развязок. Работы по их созданию также близятся к завершению. На Мичуринском проспекте обустроено около 21 тысячи квадратных метров дорожек, а общая их площадь составит порядка 25,5 тысячи квадратных метров. На шоссе Энтузиастов проложено почти 2,3 тысячи квадратных метров дорожек — это почти 95% от запланированных работ.

Также на территории обновляют ливневую канализацию и уже заменили около двух тысяч метров водоотводных лотков и желобов. Это порядка 60% от общего объема работ. Заканчиваются основные работы по обустройству тротуаров и высадке газонов вдоль обеих въездных групп. На Мичуринском проспекте практически завершили установку новых бордюров и мощение бетонной плиткой пешеходной части. На шоссе Энтузиастов бордюры уже смонтировали более чем на 80% и заканчивают укладку тротуарной плитки.

Рядом с пешеходными дорожками и тротуарами появятся фонари с энергосберегающими лампами. На территории въездной группы Мичуринского проспекта уже установили более 70 опор освещения из 130 запланированных.

Работы по благоустройству въездных групп проводит столичный департамент капитального ремонта. В прошлые годы комплексом городского хозяйства Москвы уже были благоустроены территории въездных групп на пересечении МКАД с Рублевским, Ярославским, Ленинградским, Каширским, Варшавским и Можайским шоссе.