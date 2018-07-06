РИАМО - 6 июл. Скульптуры в стиле паблик-арт начали устанавливать в разных частях столичного парка «Зарядье», работы известных мастеров из Китая, Великобритании и Германии можно будет увидеть до конца года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Скульптуру под названием «Бесконечная кривая» знаменитого китайского художника по имени Веньцинь Чень установили при входе в парк. Фигура из нержавеющей стали высотой почти четыре метра выполнена в форме кольца.

«Скульптура олицетворяет собой бесконечность времени и пространства, единение человека с живой природой и его открытость всему новому и прекрасному. Именно таким мы видим сегодня в контексте столицы парк «Зарядье», — сказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

Скульптуру под названием «Тюльпан» британского художника Симона Хемпселла расположили под стеклянной корой. Арт-объект в два метра высотой и весом около 60 килограммов повторяет форму цветка. Скульптура изготовлена из листовой и нержавеющей стали.

До конца июля в парке установят еще одну композицию, автор которой — скульптор из Берлина Майкл Хисчер. Это трехметровая кинетическая (движущаяся) скульптура в виде флюгера. Ее «крылья» вращаются в разные стороны на ветру, символизируя бесконечность нашей вселенной.

Все три скульптуры простоят на территории парка до конца этого года.

В июне этого года «Зарядье» вошел в шорт-лист конкурса Всемирного фестиваля архитектуры в категории «Ландшафтные проекты». Вместе с московским парком в списке претендентов на победу оказались также проекты из Пекина, Сингапура, Сиднея и других городов мира.

Ранее «Зарядье» уже получало престижные международные награды: так, вместе со спорткомплексом «Лужники» парк был номинирован на премию MIPIM Awards 2018. «Зарядье» также стало лауреатом премии портала ArchDaily в номинации «Лучший проект в области общественных пространств».