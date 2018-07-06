РИАМО - 6 июл. Бесплатные автобусы-шаттлы «Мосгортранса» перевезли свыше 300 тысяч болельщиков за время проведения чемпионата мира по футболу, совершено более 22 тысяч рейсов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Шаттлы с литерой S курсируют до аэропортов, станций метро, Большой спортивной арены «Лужников», стадиона «Спартак» и к фестивалю болельщиков на Воробьевых горах.

«Транспорт доставляет зрителей на матчи и довозит до ближайшей станции метро после окончания игры. Проезд болельщиков ЧМ-2018 на специальных маршрутах в дни матчей обеспечивают более 100 водителей «Мосгортранса», – сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Интервалы движения шаттлов составляют от двух до 10 минут в зависимости от направления. Чтобы бесплатно проехать на автобусе, нужно представить контролеру или водителю паспорт болельщика и билет на игру.

Бесплатные автобусы-шаттлы ходят по следующим маршрутам: S1 «Метро «Парк культуры» — «Стадион «Лужники»; S2 «Улица Академика Зелинского» — «Улица Косыгина», S3 «Метро «Аэропорт» — «Метро «Сокол» — «Стадион «Спартак»; S4 «Аэропорт «Шереметьево» — «Стадион «Спартак»; S5 «Аэропорт Шереметьево» — «Метро «Ховрино»; S6 «Аэропорт Внуково» — «Метро «Саларьево»; S7 «Аэропорт «Домодедово» — «Метро «Домодедовская»; S8 «Метро «Киевская» — «Улица Косыгина» (фестиваль болельщиков FIFA).