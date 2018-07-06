РИАМО - 6 июл. В Московской области за минувшие сутки обнаружили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны, угрозы для жизни населения находки не имеют, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«Так, 5 июня в подмосковном Наро-Фоминске поступило сообщение об обнаружении взрывателя от 88-миллиметровой артиллерийского снаряда времен ВОВ в деревне Новая, напротив дома №29», – говорится в сообщении.

Также в деревне Романово была обнаружена противотанковая мина времен войны. Помимо этого, за прошедшие сутки ручная граната военного времени была найдена в деревне Горки в подмосковном Ногинске.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», – отмечается в материале.