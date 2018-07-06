РИАМО - 6 июл. До конца 2018 года Московский метрополитен получит и запустит на маршруты еще 50 составов нового поколения «Москва», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В первом полугодии в подземку уже поступили 19 инновационных поездов: три состава для Филевской линии, 16 — для Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий. Таким образом, всего до конца 2018 года в метро появится 69 новых поездов «Москва».

«Этот год станет рекордным по темпам обновления подвижного состава. 27 шестивагонных поездов «Москва» особой модификации поступят для Филевской линии, 42 привычных восьмивагонных поезда «Москва» — для самых загруженных Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Специально для Филевской линии поезда «Москва» модернизировали: их дорабатывали специально для движения по открытым участкам путей. В головных вагонах часть сидений развернули поперек, чтобы пассажирам было удобнее смотреть в окна. В остальных вагонах некоторые кресла сделали складными, чтобы в поезде помещалось большее количество пассажиров.

Вместо обычных навигационных табло над дверями установили яркие дисплеи. Информация на них видна даже на солнце. На дверях модернизированных поездов появились кнопки для открытия. За комфортный микроклимат в поезде отвечает современная система кондиционирования и отопления.

«Модернизированный поезд «Москва» унаследовал от составов первой модификации все ключевые преимущества: удобный сквозной проход через все вагоны и расширенные до 1,4 метра дверные проемы. На стенах остались USB-разъемы для зарядки гаджетов и сенсорные интерактивные мониторы, с помощью которых пассажиры могут найти нужные станции на схеме метро, проложить оптимальный маршрут и рассчитать время поездки», — подчеркнул Ликсутов.

Также в новых составах сохранили экономичные и долговечные светодиодные лампы. Они излучают холодный свет утром, чтобы пассажирам было проще просыпаться, и теплый свет вечером, чтобы горожанам было уютнее возвращаться домой. В головных вагонах установлены специальные площадки с вертикальной спинкой и ремнями для фиксации инвалидных кресел.

Первый поезд «Москва» был запущен 14 апреля 2017 года на «фиолетовой» линии. Состав на 15% вместительнее своих предшественников. Благодаря большему количеству мест, улучшенной системе кондиционирования, усиленной шумоизоляции и другим преимуществам, поездки стали комфортнее для пассажиров. Новые вагоны закупают по госконтракту. Производитель обслуживает их в течение всего срока эксплуатации, который составляет 30 лет.

Сейчас в метро работает уже более 50 поездов «Москва». Из них семь курсируют на Калужско-Рижской линии. Еще два запустили на Филевской линии, завершается обкатка третьего состава новой модификации, в ближайшие дни он также начнет перевозить пассажиров. Остальные поезда «Москва» обслуживают Таганско-Краснопресненскую линию.