РИАМО - 6 июл. Спасатели потушили крупный пожар в жилом доме на Пятницкой улице в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МЧС России.

5 июля в 22:36 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Пятницкая, дом 43, строение 3, где происходил пожар на третьем и четвертом этажах и на кровле четырехэтажного жилого дома. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули около 20 человек. Пожарно-спасательными подразделениями с четвертого этажа спасены два человека. В 00:45 (пятницы - ред.) пожар был локализован, а в 01:07 ликвидировано открытое горение», – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало. Превышений ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано.