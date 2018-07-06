РИАМО - 6 июл. В Московской области за прошедшие сутки зарегистрировали восемь пожаров, для ликвидации возгораний привлекалось более 60 человек, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров - восемь. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 63 человека, 21 единица техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 17 раз, при этом было спасено 26 человек. На водных объектах происшествий не произошло.

Очагов горения сухой травы в Подмосковье за сутки не зарегистрировано.