РИАМО - 6 июл. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность и кратковременный дождь, максимальная температура воздуха составит плюс 26 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в южной части циклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - 22-24 градуса, по области - 21-26 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление окажется ниже нормы и составит 740 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что даже незначительное изменение одного из метеопараметров может отрицательно повлиять на самочувствие человека, его психоэмоциональное состояние или работоспособность.

«Основным неблагоприятным погодным фактором в этот день станет колебание атмосферного давления, которое остается пониженным, что может отрицательно влиять на состояние метеочувствительных людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями. Высокая влажность воздуха может оказать негативное влияние на самочувствие людей с ревматоидными заболеваниями суставов», - говорится в материале.

По мнению специалистов, для большинства жителей Московского региона погода по медицинской оценке в этот день будет индифферентной, не оказывающей нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Повышенное содержание кислорода в воздухе также является благоприятным внешним фактором, особенно для людей с хронической кислородной недостаточностью, заболеваниями органов дыхания, обменными нарушениями.