РИАМО - 5 июл. Зону особо охраняемой природной территории областного значения переименуют, а ее территорию увеличат, она находится между подмосковными Рузой и Можайском, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Министерством экологии и природопользования Московской области подготовлены документы по реорганизации и переименовании особо охраняемой природной территории областного значения «Долина Москвы-реки между деревней Красный Стан и Старо-Николаево», расположенной в 4 километрах к югу от города Руза и в 8,5 километрах к северо-востоку от города Можайск», - говорится в сообщении.

Теперь территория будет носить название «Красностанское Москворечье», а ее площадь увеличат с 2,89 тысячи до 4,44 тысячи гектаров.

В молодых и средневозрастных лесах особо охраняемой природной территории встречаются редкие виды растений, занесенные в Красную книгу Московской области, в том числе любка зеленоцветковая и шалфей клейкий.

На опушках встречаются также любка двулистная и пальчатокоренник Фукса, имеется небольшая популяция мякотницы однолистной; здесь же сохранилось единственное в Московской области местообитание пыльцеголовника длиннолистного, занесенного в Красные книги Российской Федерации и Московской области.

Кроме того, заказник богат местами обитания десятков видов птиц. Основу населения хвойных лесов составляют: серая жаба, чиж, зеленая пеночка, желтоголовый королек, белобровик, рябинник, рябчик, желна, сойка, ворон, буроголовая гаичка, обыкновенная бурозубка, лесная куница, рыжая полевка, белка.

В старых еловых лесах на всех участках территории заказника неоднократно встречена кедровка – вид, занесенный в Красную книгу Московской области.