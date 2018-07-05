РИАМО - 5 июл. В Москве по материалам транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело в связи с уклонением от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 4,5 миллионов рублей за ввоз на территорию страны автомобиля Tesla, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

«Установлено, что в декабре 2015 года на территорию Российской Федерации через Пикинский таможенный пост по процедуре временного ввоза перемещено транспортное средство Tesla Model S 90D. В установленный срок таможенная процедура временного ввоза не завершена, транспортное средство за пределы территории Российской Федерации не вывезено», — говорится в сообщении.

Из-за этого у лица, осуществившего ввоз транспортного средства, возникла обязанность по уплате таможенных платежей на сумму свыше 4,5 миллиона рублей.

Прокуратурой материалы проверки направлены в отделение дознания Центральной акцизной таможни для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам проверки отделением дознания таможни возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере).

Ход расследования контролируется Юго-Западной транспортной прокуратурой.