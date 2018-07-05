РИАМО - 5 июл. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» зацвела клитория, или мотыльковый горошек, растение способно фиксировать атмосферный азот, поэтому его иногда выращивают для повышения качества земель, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Клитория, или мотыльковый горошек, или голубиные крылья, (Clitoria) семейства Бобовых расцвела в тропиках Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Это растение подарено «Аптекарскому огороду» Пермским ботаническим садом», - говорится в сообщении.

Цветки этого растения примечательны своей окраской – они почти белые, есть розовые, а также всех оттенков синего, от бледно-сиреневого до темно-синего. Плод — плоский боб длиной в несколько сантиметров.

В Азии цветки клитории используют в качестве пищевого красителя, а также заваривают, как чай, — получается напиток синего цвета. Кроме того, цветки мотылькового горошка панируют и обжаривают.

Некоторые виды клитории выращивают в садах как декоративные растения. Делать это можно не только в тропических регионах, но и в районах с умеренным климатом без заморозков. Выращивают большей частью клиторию тройчатую.

Как и многие другие представители бобовых, клитория способна фиксировать атмосферный азот, поэтому иногда ее выращивают для повышения качества земель. Клитория тройчатая, к примеру, в Австралии используется для рекультивации территорий угольных шахт.

Помимо клитории, в тропиках сада цветут новые редкие орхидеи, бананы, кувшинки, плодоносят какао и гуава.