РИАМО - 5 июл. Управляющая компания ТСЖ «Чертановская, 30-1» на юге Москвы задолжала теплоснабжающей компании 7,7 миллиона рублей за тепловую энергию, в связи с этим МОЭК обратилась в Мосжилинспекцию с просьбой проверить эту информацию, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «МОЭК».

«ПАО «МОЭК» направило в Государственную жилищную инспекцию города Москвы (Мосжилинспекция) обращение о проведении проверки управляющей компании (УК) в сфере жилищно-коммунального хозяйства ТСЖ «Чертановская, 30-1» в связи с систематическими неплатежами за поставленную тепловую энергию», - говорится в сообщении.

В управлении частной управляющей компании ТСЖ «Чертановская, 30-1» находится один многоквартирный дом в Южном административном округе Москвы.

Как отмечается в материале, задолженность УК перед ПАО «МОЭК» за период с 1 ноября 2016 года по 31 апреля 2018 года составила 7,7 миллиона рублей.

В случае подтверждения факта нарушений Мосжилинспекция вынесет предписание об их устранении, а управляющие компании и должностные лица, допустившие неплатежи, могут быть привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ.

Ранее ТСЖ «Чертановская, 30-1» по решению Арбитражного суда Москвы уже возместила ПАО «МОЭК» более одного миллиона рублей долгов за поставленную тепловую энергию.

«ПАО «МОЭК» продолжит работу, направленную на укрепление платежной дисциплины потребителей, в том числе будет проводить мероприятия по подтверждению нарушений лицензионных требований со стороны УК в сфере ЖКХ, которые собирают с жителей плату за отопление и горячее водоснабжение, но не выполняют обязательства по расчетам с поставщиком тепловой энергии», - отметил заместитель директора - начальник отделения сбыта №6 филиала №11 ПАО «МОЭК» Александр Ступоченко.